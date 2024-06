Bonus giugno 2024, ecco quelli che si possono ancora richiedere

Introduzione

Anche a giugno 2024 si possono richiedere molti bonus, tra aiuti a nuclei familiari in difficoltà e incentivi per la ristrutturazione edilizia, passando per misure rivolte ai giovani o improntate al rispetto per l'ambiente.



In questa scheda abbiamo raccolto i più importanti, che possono essere suddivisi per macrocategorie: casa (superbonus, ecobonus, ristrutturazione, verde, mobili, barriere architettoniche, sismabonus); trasporti (ecobonus auto, con fondi in via di esaurimento); ambiente (condizionatori, zanzariere); famiglia (Carta acquisti, carta Dedicata a te, asilo nido, assegno di inclusione, mamme); energia (bonus sociale); giovani (Carta cultura e Carta del merito).