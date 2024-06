Taglio tassi Bce, mutui e rendimento dei titoli di Stato: cosa cambia

Il taglio dei tassi ha un impatto diretto sulle rate dei mutui a tasso variabile e influenzerà anche i nuovi contratti a tasso fisso e variabile. Un singolo taglio di 25 punti base riduce leggermente le rate dei mutui esistenti. Per esempio, per un mutuo di 126mila euro a 25 anni, la riduzione della rata sarà di circa 18 euro. Altro discorso per una sequenza di tagli: se si arriverà a un taglio complessivo di 100 punti base miglioreranno anche le condizioni di accesso al mercato, per i nuovi contratti di mutuo, sia per la formula a tasso fisso sia per quella a tasso variabile.

Gli effetti sui titoli di Stato



Quanto ai titoli di Stato, la riduzione dei tassi di interesse ha un duplice effetto immediato: aumenta il prezzo dei titoli già in circolazione e diminuisce l'interesse che deve essere pagato, e quindi il rendimento, per le prossime emissioni, che diventano meno costose per lo Stato ma anche meno appetibili per chi vuole acquistare. Per l’Italia, che ha un debito pubblico pari al 140% del Pdl, la riduzione dei tassi comporta benefici a lungo termine. L’Ufficio Parlamentare di Bilancio prevede un risparmio di 3 miliardi di euro se i tassi scenderanno di 100 punti base nel 2024, ma c'è il rischio di difficoltà nel collocare nuovi bond.



Benefici per la crescita economica



Ma perché il taglio dei tassi di interesse è una buona notizia per la crescita economica? La riduzione del costo del denaro stimola la domanda e favorisce la crescita del Pil. Inoltre, condizioni più vantaggiose per mutui e prestiti per le imprese incentivano il mercato immobiliare e gli investimenti, accelerando l’attività economica e i consumi, con effetti positivi anche sull'occupazione. Al contrario, come sottolineato anche dal Governatore di Bankitalia Fabio Panetta, esitazioni nell’adeguamento dei tassi di interesse al calo dell’inflazione scoraggiano le imprese dall’investire, comportando il rischio di una nuova stagnazione.



Effetto sui prezzi



Ad aprile, l'inflazione nell’Eurozona è aumentata del 2,4% rispetto all’anno precedente, un dato vicino all’obiettivo del 2% della Bce. La Banca centrale europea mira, infatti, a mantenere stabile i prezzi, facendo in modo che l’inflazione, ovvero il tasso al quale il livello generale dei prezzi di beni e servizi varia nel tempo, resti bassa, stabile e prevedibile. Le attuali condizioni economiche hanno permesso il taglio dei tassi. Tuttavia, la prudenza finora adottata, e l'entità del taglio, si devono al fatto che la diminuzione del costo del denaro può tecnicamente causare un aumento dei prezzi, un effetto che la Banca Centrale ritiene debba essere gestito con attenzione.



