Introduzione

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha deciso di tagliare di 25 centesimi il costo del denaro, porterà immediati benefici al mercato immobiliare, che vedrà da subito risparmi significativi più sulle rate dei mutui a tasso fisso che su quelle del variabile.

Condizioni addirittura migliori sono riservate ai mutui green, cioè quelli vincolati all’acquisto di abitazioni di classe A o B o di edifici destinati a una riqualificazione che aumenti di almeno due classi la prestazione energetica dell’edificio, che già registrano un risparmio sulla rata dai 10 ai 20 centesimi. Condizioni agevolate ancora per poco per gli under 36, che rischiano di perdere i benefici a fine anno.