I tassi di mercato hanno anticipato a inizio giugno la decisione della Bce di ridurre il costo del denaro di 25 punti base annunciata lo scorso 6 giugno. Nei primi 13 giorni di giugno, il tasso sui Bot a 6 mesi è stato in media del 3,61%, contro il 3,64% di maggio, in calo di 45 centesimi rispetto al valore massimo registrato lo scorso ottobre. Allo stesso modo il tasso Euribor a 3 mesi è stato in media del 3,75%, contro il 3,81% di maggio e in diminuzione di 25 centesimi rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023.