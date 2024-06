Introduzione

Da una ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, sono 470 le amministrazioni in crisi, in particolare nel Mezzogiorno: tra i grandi centri spiccano Napoli e Catania. Gli enti faticano in particolare nella capacità di riscossione, necessaria per assicurare la sostenibilità delle spese. Il presidente dell'Ordine dei commercialisti Elbano de Nuccio: "Rafforzare i controlli nei Comuni sotto i 15mila abitanti"