Si rileva un aumento del 5% rispetto al primo trimestre 2023 e arriva al 69,9% la quota di abitazioni acquistate come “prima casa”, sul totale delle abitazioni compravendute. Questo può significare che è sceso l’interesse per l’acquisto “da investimento”, per i timori legati agli affitti, come quello di inquilini che non pagano le mensilità.