Tari 2024: cosa sapere sulle scadenze e chi deve pagarla

La Tari 2024 deve essere versata secondo scadenze stabilite dai singoli comuni. Introdotta con la Legge di Stabilità 2014, finanzia i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con date di pagamento generalmente suddivise in tre tranche. Ecco chi deve pagare la tassa sui rifiuti e in cosa consiste questo tributo

Entro quando deve essere versata la tassa sui rifiuti? A differenza dell'Imu, che ha una scadenza unica per tutti i contribuenti, la Tari presenta delle tempistiche diverse, determinate dai singoli comuni. Ogni amministrazione comunale stabilisce modalità e date per i pagamenti, quindi non c’è da preoccuparsi se qualcuno sa già quando deve versare la tassa ed entro quale data e qualcun altro non ha dettagli in merito. Ecco chi deve pagare la Tari 2024 e in cosa consiste questo tributo.