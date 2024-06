Introduzione

L'Inps ha ricevuto oltre 400mila richieste per il contributo sulla spesa per le sessioni di psicoterapia. Considerando che per la misura sono stati stanziati 10 milioni di euro, si stima che soltanto una cifra compresa tra l'1,67 e il 5% delle persone che hanno inviato istanza effettivamente lo otterranno. Si attende quindi la pubblicazione delle graduatorie finali per capire chi saranno i beneficiari.

Per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, in ogni caso, la misura in sé è insufficiente: "Gli italiani aspettano lo psicologo scolastico e quello di base".