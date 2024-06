Introduzione

Micro-appartamenti abitabili già da 20 metri quadrati, limite ai soffitti a 2,4 metri, abitabilità dei locali al piano terra, estensione delle tolleranze agli immobili ancora da costruire: sono alcune modifiche proposte dalla Lega al decreto salva casa. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini punta infatti ad ampliarne l’utilizzo.

Oltre all'emendamento che consentirà l'abitabilità dei "micro appartamenti", con l’abbassamento del limite di metri quadrati ritenuti abitabili, c’è attesa anche per la possibilità di poter cambiare la destinazione d'uso di un locale posto al piano terra per ricavarne un'abitazione, come sollecitato in particolare dai piccoli Comuni e dai borghi storici. Il decreto legge, il cui iter parlamentare inizierà nei prossimi giorni, sana le irregolarità con dei limiti inversamente proporzionali alla superfice dell'immobile. Intanto, Salvini ha proposto di rendere il proprio ministero da Mit – Trasporti e Infrastrutture – a Mite, aggiungendo la ‘e’ di edilizia.