Ma cos’è, precisamente, la norma “salva Milano”? Come chiarisce il Corriere della Sera, si tratta di un provvedimento che dovrà far luce sulla situazione legata ad alcuni nuovi grattacieli del capoluogo lombardo che vengono considerati abusivi dalla Procura di Milano. Secondo gli inquirenti sarebbero state autorizzate e realizzate nuove costruzioni in base alle procedure e agli oneri contemplati nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie. In sostanza sono edifici realizzati dalI Comune secondo il meccanismo delle “demolizioni e ricostruzioni”, per cui i pm ritengono che fosse necessario un permesso a costruire attraverso uno specifico piano dei servizi. Si tratta di circa 150 edifici, tra cui anche grattacieli da 50 metri, costruiti dove in precedenza si trovavano altre strutture, come cortili o capannoni