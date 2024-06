Lagarde a Sky TG24: “Collana ‘in charge’ per ricordare responsabilità”

La presidente della Bce, al termine dell'intervista esclusiva per l’Italia, nel giorno in cui la Banca centrale europea ha annunciato il taglio dei tassi dello 0,25%, ha commentato i messaggi su X che si interrogavano sulla parola esatta sul gioiello che ha indossato oggi: “È per ricordarmi che devo portare i risultati”

“Sulla mia collana c’è scritto ‘In charge’ – e non Lagarde - per ricordarmi ogni tanto e regolarmente che ho una responsabilità e che devo portare i risultati”. È quanto ha spiegato la presidente della Bce Christine Lagarde, al termine dell'intervista esclusiva per l’Italia , rilasciata a Sky TG24, nel giorno in cui la Banca centrale europea ha annunciato il taglio dei tassi dello 0,25% (prima volta dal 2019). Lagarde ha risposto così commentando i messaggi su X (ex Twitter) che si interrogavano sulla parola e sui caratteri esatti riportati sul gioiello che ha indossato oggi. La numero uno della Bce ha aggiunto che sente “la responsabilità rispetto alla funzione e a centrare gli obiettivi che mi sono posta”.

L’intervista a Lagarde

Nel corso dell’intervista con la giornalista di Sky TG24 Mariangela Pira, la presidente della Bce ha spiegato che il taglio dei tassi annunciato oggi avrà un impatto sui mutui variabili. "Ciò non significa che la politica monetaria sia diventata più di larga manica, è ancora restrittiva e lo sarà fino a che arriveremo al target del 2% a medio termine e speriamo che questo traguardo verrà raggiunto nel 2025". Poi ha aggiunto: "Dobbiamo far tornare l'inflazione al 2%, e faremo ogni cosa necessaria per riuscirci”. Sull’Italia ha poi detto: “Ha avuto una politica fiscale che ha incoraggiato gli investimenti e incentivato le costruzioni. È anche vero che Roma è stata beneficiaria dei fondi del Next Generation Eu. Quindi ci sono diverse ragioni per cui l'Italia sta ottenendo buoni risultati sulla crescita". E sull'alto debito pubblico italiano: "Secondo le nuove regole fiscali europee, i paesi devono tornare a ridurre i propri debiti pubblici, ma allo stesso tempo devono essere in grado di proteggere gli investimenti e le attività che generano crescita".