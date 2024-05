Introduzione

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il dubbio posto da un contribuente, proprietario di un terreno, che si chiedeva se avesse diritto alla detrazione del 50% delle spese sostenute per dei lavori su un edificio in stato decadente di cui non è però proprietario.

Il Fisco ha risposto in maniera affermativa, poiché sussiste un contratto sottoscritto tra il proprietario dell’immobile e quello del terreno. Ecco cosa serve sapere sul bonus