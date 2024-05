Festival dell'Economia a Trento: ospiti e incontri da non perdere

In programma da oggi, 23 maggio, fino al 26 maggio, la kermesse trentina vedrà protagonisti ospiti d'eccezione, come premi Nobel, ministri, relatori, economisti, manager e imprenditori. Giunta alla sua 19° edizione, la rassegna accoglierà oltre 280 appuntamenti diffusi in tutta la città, uniti sotto un unico fil rouge: "Quo vadis? I dilemmi del nostro tempo" ascolta articolo

È tutto pronto, a Trento, per l'evento economico più atteso dell'anno. In programma da oggi 23 maggio fino al 26 maggio, il Festival dell'Economia vedrà protagonisti alcuni dei personaggi più influenti del panorama nazionale e internazionale, tra premi Nobel, ministri, relatori, economisti, manager e imprenditori delle maggiori imprese italiani e multinazionali, che parteciperanno per l'occasione a una serie di imperdibili conferenze e incontri. Giunta alla sua 19° edizione, la kermesse trentina accoglierà oltre 280 appuntamenti diffusi in tutta la città, divisi in vari palinsesti come “Fuori Festival”, “Economie dei Territori” e “Incontri con l'Autore”.

Il tema dell'edizione 2024 Fil rouge del Festival dell'Economia 2024 è “Quo Vadis? I dilemmi del nostro tempo”, che punta a fare luce su tutto ciò che sta accadendo a livello globale, tra le guerre in corso e le elezioni in 76 Paesi. L'edizione 2024 ruoterà attorno al tema dell'instabilità generata dai conflitti nel mondo, esplorando anche il loro impatto economico, geopolitico e sociale. Un'incertezza data anche dai grandi "dilemmi" del nostro tempo: dall'inverno demografico al rapporto tra intelligenza artificiale e lavoro, fino alla crisi climatica e al divario nella parità di genere. Gli ospiti I grandi nomi che vedremo alternarsi sul palco di Trento sono alcune delle più importanti personalità del mondo della scienza, della politica, dell'economia e dell'imprenditoria. Tra gli ospiti d'eccezione spiccano sicuramente i Premi Nobel James Heckman (Nobel per l'Economia 2000), Michael Spence (Nobel per l'Economia 2001), Edmund Phelps (Nobel per l'Economia 2006), Muhammad Yunus (Nobel per la Pace 2006) e Tawakkol Karman (Nobel per la Pace 2011). Non mancheranno anche 22 ministri, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, 80 relatori provenienti dal mondo accademico, 40 economisti internazionali e nazionali, 57 manager e imprenditori, da Luca Cordero di Montezemolo a Paolo Scaroni e Franco Bernabé. Tra i protagonisti della rassegna troviamo anche 40 atenei e Business School internazionali: dall'Univesità Bocconi di Milano alla Columbia University, fino all'Istituto Universitario europeo. vedi anche Festival Internazionale dell'Economia di Torino: programma e ospiti

Gli eventi del Festival da non perdere Suddiviso in diversi filoni - che vanno dall'attualità alla geopolitica, fino alle politiche economiche – il Festival prenderà avvio oggi, 23 maggio, con una serie di imperdibili incontri. Tra questi spicca l'intervento dedicato agli equilibri globali che si spostano da Occidente a Oriente (con Sebastiano Maffettone dell'Università Luiss, Giuliano Noci, prorettore del Polictecnico di Milano, Andrea Zoppini dell'Università Roma Tre e Sergio Fabbrini dell'Università Luiss). Durante la prima giornata si parlerà anche di guerre e dramma dei civili nel talk che vedrà protagonista il segretario generale di Medici senza frontiere, Christopher Lockyear; di inflazione e sviluppo economico con Giovanni Tria; di trasformazione urbana insieme all'architetto Carlo Ratti. A chiudere il primo giorno della kermesse sarà il dialogo tra la segretaria del Pd, Elly Schlein, e Ferruccio de Bortoli sul tema “Le mie risposte ai dilemmi del nostro tempo” alle ore 17.15 al Teatro Sociale di Trento. Tra gli appuntamenti da non perdere troviamo anche l'incontro (di venerdì 24 maggio) dedicato al tema dei sindacati con Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pieropaolo Bombardieri; quello incentrato sulla guerra (sempre il 24 maggio) con David Petraeus, generale dell'esercito degli Stati Uniti ed ex direttore della Cia; l'intervento del cardinale Matteo Maria Zuppi sul tema “Un mondo a pezzi, sarà ritrovre la bussola?”; e l'incontro sul nesso tra cambiamento climatico e politica monetaria, insieme a Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce e Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monterari. leggi anche Festival Trento, Meloni: "Taglio cuneo è meglio del salario minimo"

Fuori Festival Tra i palinsesti che compongono il fittissimo calendario della kermesse trentina troviamo anche il Fuori Festival, una serie di eventi paralleli dedicati al pubblico dei giovani e delle famiglie. Talk, laboratori e performance ruoteranno attorno ai dilemmi del nostro tempo, offrendo una visione trasversale dei temi più urgenti del presente. Gli eventi del Fuori Festival vedranno protagonisti creativi, imprenditori e varie personalità dello spettacolo. Tra gli incontri da non perdere spiccano Rosa's Pills, la mostra fotografica di Rosa Miranda dedicata al tema della salute mentale allestita per tutta la kermesse nella sala conferenze della Fondazione Caritro, e Junior Lab, Il GiocaFestival, un'occasione per i bambini per partecipare a laboratori e attività di gioco in Piazza della Mostra (aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18). Economie dei territori Alla ricca programmazione del festival si aggiunge anche il ciclo di appuntamenti intitolato Economie dei territori, curato dalle realtà di riferimento de panorama triestino. Focus del palinsesto saranno innovazione, intelligenza artificiale, ricerca, transizione energetica e industriale, economia delle imprese, educazione e modelli di trasformazione delle relazioni socio-economiche. Curati da realtà come Altroconsumo, Confcommercio Trentino e Associazione Artigiani Trentino, gli eventi esploreranno il lavoro di fondazioni, istituzioni, enti di ricerca e organizzazioni del territorio. Incontri con l'Autore Fiore all'occhiello del Festival dell'Economia è infine il ciclo Incontri con l'Autore che, prodotto in collaborazione con Gruppo 24 Ore, prevede una serie di appuntamenti con alcuni dei più influenti scrittori della contemporaneità: Cathy La Torre, autrice del libro Non è normale a Ferruccio Pastore con il suo Metamorfosi, fino a Domenico Quirico, in libreria con Kalashnikov. Dal Vietnam all'Ucraina, in un'arma la storia del secolo crudele. Il palinsesto propone oltre 30 eventi per parlare non solo di economia, ma anche di geopolitica, parità di genere e mondo del lavoro. vedi anche Festival dell'Economia a Trento: programma, temi e ospiti