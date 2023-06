Festival Internazionale dell'Economia di Torino: programma e ospiti

La globalizzazione e come essa abbia influito modellando e deformando il mercato del lavoro, poi la visione dei piccoli imprenditori, o come la crisi climatica costringa ad ampliare i propri orizzonti. Questi sono solo alcuni dei temi toccati dalla seconda edizione del Festival dell'Economia di Torino edizione 2023, in programma dall'1 al 4 giugno. Il claim scelto per quest'anno è “Ripensare la globalizzazione”, con gli eventi che si concentreranno in centro, con la sola eccezione delle Ogr finali, che si terranno tra il Teatro Carignano, il Collegio Carlo Alberto, il Museo Egizio e l'aula San Filippo Neri.

Programma e ospiti

Il direttore scientifico del Festival dell'Economia 2023 sarà Tito Boeri, l'economista professore all'Università Bocconi di Milano, con l'anteprima della manifestazione che si è tenuta la mattina del 30 maggio in via Po 17 per la Colazione in Rettorato, in cui Luca Fantacci, professore di Storia Economica della Statale di Milano, ha dialogato con Mario Cedrini, professore di Storia del pensiero economico nell’ateneo torinese. Via agli appuntamenti dall'1 giugno, con Mario Monti al Carignano con Marco Zatterin per discutere sul tema della competitività in Europa sul mercato globale, mentre l'inaugurazione vera e propria sarà sempre al Carignano, intorno a mezzogiorno. Prevista per il primo giorno di festival al Museo del Risorgimento un incontro che coinvolgerà John Elkann e Fabiano Schivardi, mentre al Carignano Paolo Gentiloni sarà accompagnato dal direttore de La Stampa Massimo Giannini. Il giorno dopo spazio al giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, oltre a Luca Mercalli che parlerà di crisi climatica e inquinamento al Museo del Risorgimento. Sabato 3 giugno si terrà la lectio magistralis di Pierre Cahuc sulle politiche del lavoro, ospiti anche il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, oltre al Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto. Per l'ultimo giorno di festival è previsto il confronto tra Giuseppe De Rita e Marianna Filandri sull’Italia del lavoro nell’epoca della globalizzazione.