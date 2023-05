Festival dell'Economia a Trento: programma, temi e ospiti

Prende il via la 18esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, in programma da oggi fino al 28 maggio 2023: in quattro giorni oltre 260 eventi

Gli ospiti

Prevista la partecipazione di sei Premi Nobel, 19 Ministri, oltre 90 relatori provenienti dal mondo accademico, 40 tra i più importanti economisti internazionali e nazionali, 60 rappresentanti delle più importanti istituzioni europee e nazionali, 35 relatori internazionali, oltre 40 tra manager e imprenditori di alcune delle maggiori imprese italiane e multinazionali.

Il tema dell'edizione 2023

Il tema scelto per il Festival 2023 dal Comitato Scientifico presieduto dal Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini è "IL FUTURO DEL FUTURO. Le sfide di un mondo nuovo", una tematica in continuità con l’edizione 2022, che ha avuto come titolo “Dopo la pandemia e la guerra, TRA ORDINE E DISORDINE”.

Il FuoriFestival con Noemi e Guè

Torna anche il FuoriFestival, il palinsesto parallelo al programma scientifico che propone al pubblico dei giovani e delle famiglie incontri ed eventi con contenuti alternativi e dalla capacità di aggregazione, declinando il tema del Festival - Il futuro del futuro - con un punto di vista diverso. Tra gli ospiti Guè, Noemi, Ariete, Enrico Brignano, Andrea Pennacchi e Giuseppe Cruciani. Obiettivo - spiega una nota - offrire nuove visioni attraverso i suoi protagonisti: incontri con personaggi del mondo del cinema, della musica, dello spettacolo, influencer, creators, giovani realtà imprenditoriali e opinion leader nel proprio settore che interverranno a talk e momenti performativi per ispirare, attraverso il racconto del proprio percorso personale, nuovi modelli creativi e di business. Tra i filoni affrontati le nuove professioni dell'economia digitale, i temi sociali che stanno più a cuore ai giovani, la capacità di trasformare una passione in un business e come ci cambierà l'intelligenza artificiale.