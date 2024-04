Pensione anticipata, quali sono le regole per lasciare prima il lavoro?

La Finanziaria 2024 ha prorogato Quota 103, che permette a chi ha almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di 41 anni di ritirarsi con una somma lorda mensile massima non superiore a quattro volte il trattamento minimo. In generale ci sono regole diverse per i lavoratori che desiderano uscire anticipatamente dal mondo del lavoro, con i professionisti che seguono sistemi differenti a seconda della categoria