Pensioni, cosa sapere sulle trattenute di maggio e sugli aumenti

Il prossimo mese non ci saranno aumenti per gli assegni pensionistici, dai quali anzi verranno trattenuti alcuni importi come la ritenuta mensile Irpef, le addizionali regionali e comunali per il saldo 2023 e quelle in acconto per il 2024. In estate, invece, previste maggiorazioni grazie all’arrivo della quattordicesima, per chi ne ha diritto, e dei primi rimborsi Irpef