L'Ue torna a discutere di debito comune. A quanto ammonta finora?

Tra i nodi principali del Consiglio europeo che si è tenuto negli scorsi giorni a Bruxelles c’è stato quello del debito comune europeo. La premier Meloni al termine del vertice è stata chiara: il governo sostiene questa idea per rispondere alle sfide dell’Unione, come possono essere la difesa o la transizione ecologica. L’ipotesi, da sempre divisiva, continua a non convincere però tutti i 27 Stati membri. Anche di questo si è parlato nella puntata del 18 aprile di Numeri, approfondimento di Sky TG24.

Debito comune europeo, andamento dal 2005 e previsioni

In realtà sarebbe meglio parlare di “nuovo debito comune”, perché di fatto non si tratta di una novità. Prima della crisi finanziaria del 2008 ogni Paese emetteva il proprio debito e ognuno guardava ai propri confini. Da quel momento in poi l’Europa ha invece cominciato a chiedere in prestito soldi, ad esempio per il primo Fondo Salvastati, finanziato con alcune decine di miliardi. Il decollo lo si è avuto con la pandemia da Covid-19, quando arriva il Recovery Fund (da noi Pnrr): soldi comunitari che vengono poi dati o concessi in prestito ai vari Paesi. Oggi siamo arrivati a sfiorare un valore di 500 miliardi di debito che l’Europa ha chiesto sui mercati con obbligazioni firmate dalla Commissione europea. Significa che chi li compra presta soldi all’Ue e non ai singoli Paesi. E l’importo è destinato a salire.