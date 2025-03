Agenzia delle Entrate, per i neonati arriva il codice fiscale sprint

Al via il nuovo servizio online che taglia i tempi per ottenere il codice fiscale per i neonati. Lo annuncia l'Agenzia per le Entrate. Si potrà, infatti, richiederlo direttamente online sul sito dell'Agenzia, attraverso un nuovo servizio che consente di inserire i dati della bambina o del bambino e ricevere il documento in digitale. Non sarà, quindi, più necessario recarsi presso un ufficio delle Entrate per avere il codice fiscale del neonato, con il quale, tra l'altro, può essere effettuata la scelta del pediatra, quando il Comune di residenza non lo ha comunicato all'atto della nascita.

Nel dettaglio

Novità anche per chi desidera richiedere il duplicato della tessera sanitaria, per esempio perché l'ha smarrita o non l'ha ricevuta: dopo essersi autenticati sul sito dell'Agenzia dell'Entrate, si spiega, è ora possibile non solo visualizzare e stampare la copia dell'ultima tessera valida, ma anche chiederne la riemmissione. Qualora si volesse far recapitare la tessera presso un indirizzo diverso da quello di residenza, il servizio consente di indicare direttamente online un diverso recapito di spedizione. Per quanto riguarda il nuovo servizio per la richiesta del certificato di codice fiscale è disponibile in area riservata sul sito dell'Agenzia: per accedere è quindi necessario avere Spid o in alternativa le credenziali Cie (Carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La richiesta può essere fatta da uno dei due genitori così come dai loro eventuali rappresentanti (come per esempio i tutori). Una volta entrati nell'applicativo, basta inserire i dati anagrafici della bambina o del bambino e allegare la copia dei documenti di nascita (certificato di nascita o dichiarazione di nascita resa presso l'ospedale). Non appena l'ufficio ha lavorato la richiesta, il sistema invia una email per avvisare che il certificato è disponibile online.