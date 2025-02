Rottamazione quater, settima rata in scadenza oggi. Cosa sapere

Introduzione

Come comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione la fine del mese di febbraio 2025 coincide con la scadenza per il saldo della settima rata da parte di contribuenti aderenti alla "rottamazione quater" e in regola con i pagamenti precedenti.

Come già avvenuto in passato, tuttavia, la legge concede altri cinque giorni di tolleranza durante i quali il versamento viene considerato tempestivo, senza cioè decadere dallo sconto. Di conseguenza c’è tempo fino a mercoledì 5 marzo per rientrare nel limite previsto dalla definizione agevolata delle cartelle esattoriali