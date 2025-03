Taglio tassi Bce e mutui, come cambiano le rate e quanto si risparmia

Come se non bastasse, la diminuzione dei tassi farà da leva per stimolare la crescita dei mutui erogati dalle banche alle famiglie: con il costo del denaro più basso, è probabile che continui la ripresa dei prestiti per l’acquisto della casa. Questa tendenza è iniziata nella seconda metà del 2024: tra maggio e dicembre, i prestiti per la casa sono aumentati di 5,3 miliardi di euro, con una crescita dell’1,3%, passando da 420,8 miliardi a 426,1 miliardi