S&P taglia il rating di Israele, outlook negativo

S&P Global ha abbassato i rating sovrani a lungo termine in valuta estera e locale di Israele ad "A+" da "AA-" e i rating a breve termine ad "A-1" da "A-1+". L'outlook dei rating a lungo termine passa da stabile a negativo. L'outlook negativo riflette il rischio che la guerra tra Israele e Hamas e il confronto con Hezbollah possano "aggravarsi o influenzare i parametri economici, fiscali e della bilancia dei pagamenti di Israele in modo più significativo di quanto attualmente previsto", spiega l'agenzia di rating (GUERRA IN MEDIORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).