Le città in cui si è verificato un incremento maggiore nell'offerta sono Milano, con +83% circa su base annua, e Bologna, poco sotto il 77%. In entrambi i capoluoghi, però, la domanda è calata di 23,7% nel primo e 14,5% nel secondo. Spicca invece una richiesta di locazioni in affitto di gran lunga superiore alla media nazionale a Roma (+53,5%) e Napoli (+52%)

Bonus affitti per anziani in Lombardia attivo anche nel 2024: come funziona