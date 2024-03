Stop a rame e telefonia fissa, entro il 2028 dismesse 80% connessioni

La Commissione Ue ha ufficializzato l’intenzione di abbandonare la rete telefonica in rame e di sostituirla con le connessioni in fibra ottica o in FWA (la fibra misto radio che combina fibra ottica e rete 5G). In Italia la misura può avere effetti dirompenti considerato che solo il 20% delle linee attive è in fibra

È ormai nero su bianco la roadmap per “spegnere” le vecchie reti e accelerare la migrazione alla fibra e soprattutto il take up nonché per consentire alle telco di remunerare gli investimenti. La Commissione Ue ha ufficializzato l’intenzione di abbandonare la rete telefonica in rame e di sostituirla con le connessioni in fibra ottica o in FWA (la fibra misto radio che combina fibra ottica e rete 5G). Obiettivo: 80% di switch off entro il 2028, 100% al 2030. In Italia la misura può avere effetti dirompenti considerato che solo il 20% delle linee attive è in fibra.

L'obiettivo del Decennio Digitale

"La migrazione dalle reti di rame esistenti alle nuove reti in fibra implementate è un processo chiave per facilitare la transizione verso il nuovo ecosistema di connettività e contribuisce agli obiettivi verdi dell’Ue”, si legge nel paper in cui si evidenzia che lo switch off è in grado di promuovere “l’adozione dei nuovi servizi e quindi a contribuire ad aumentare il ritorno sull’investimento in fibra” nonché “a supportare il raggiungimento dell’obiettivo del Decennio Digitale, secondo cui, entro il 2030, tutti gli utenti finali devono essere coperti da una rete gigabit fino al punto di terminazione della rete”.