Grano russo, arrivate 445mila tonnellate in Italia nel 2023

Le istituzioni comunitarie discutono di possibili dazi al grano russo, finora mai toccato per timore di ripercussioni sul mercato mondiale. Gli effetti si percepirebbero anche nel nostro Paese però, visto che i dati dell’ultimo anno evidenziano un aumento dell’import da Mosca, mentre è decisamente più limitato per gli altri prodotti del settore agroalimentare. Di questo si è parlato a “Numeri”, il programma di SkyTG24 andato in onda il 26 marzo 2024

Il boom

Secondo i dati di ISMEA, l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare, nel 2023 si è assistito a un vero e proprio boom di acquisti italiani del grano russo, giunto addirittura a 445mila tonnellate, più di dieci volte la quantità acquistata nel 2022. Nonostante la guerra in Ucraina in corso, infatti, tutti i Paesi hanno deciso di non applicare dazi sul grano in arrivo da Mosca per timore di possibili ripercussioni economiche sul mercato mondiale, con prezzi in ascesa a scapito dei Paesi più poveri.