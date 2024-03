Bonus edilizi, cessione credito da comunicare al Fisco entro il 4/4

È stato prorogato al 4 aprile – dal 16 marzo – il termine ordinario entro cui ogni anno bisogna inviare la Comunicazione web sui bonus edilizi spettanti in relazione ai lavori eseguiti l’anno precedente. In questo caso, la scadenza riguarda i lavori 2023 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite ai pagamenti 2020, 2021 e 2022