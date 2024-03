La Fed lascia i tassi fermi fra il 5,25% e il 5,50%

Il costo del denaro resta fermo ai massimi da 23 anni. È la quinta volta consecutiva che i tassi non vengono ritoccati. La Banca centrale americana, in un comunicato, ha ribadito che serve maggiore fiducia in una traiettoria di calo stabile dell'inflazione prima di tagliare i tassi di interesse

La Fed ha scelto di lasciare i tassi di interesse invariati: il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 23 anni. La decisione è arrivata dopo due giorni di riunioni. La Banca centrale americana, in un comunicato, ha ribadito che serve maggiore fiducia in una traiettoria di calo stabile dell'inflazione prima di tagliare i tassi di interesse. È la quinta volta consecutiva che i tassi non vengono ritoccati. Nel 2024, da quanto emerge dalle tabelle allegate alla decisione di politica monetaria, sono previsti tre tagli del costo del denaro, per un totale di 765 punti base.