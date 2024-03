Inflazione, i prezzi si raffreddano ma il conto resta salato

Il peso di anni di rincari continua a colpire i bilanci delle famiglie e gli stipendi. Segnali incoraggianti arrivano per i mutui per la casa, con lievi discese dei costi perché si scommette su taglio dei tassi a giugno

Quanto abbiamo perso

Un balzo che riguarda tutto il Vecchio Continente e le altre maggiori economie dell’Area Euro. E’ come, per fare un esempio, se si fossero persi i soldi che abbiamo in tasca: con la stessa cifra che avevamo tre anni fa possiamo comprare meno cose e uno stipendio di 1500 euro al mese vale oggi quasi 240 euro in meno rispetto al 2021.

Il carovita dovrebbe ridursi ancora

Quali le prospettive per i prossimi mesi? Bruxelles ci dice che a febbraio l’inflazione nell’Eurozona si è attestata al 2,6 per cento e la Banca Centrale Europea stima che a fine anno in media sarà al 2,3.