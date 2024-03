L'Assegno unico esce dal calcolo Isee

Se ne parlava da tempo, tra richieste bipartisan della politica e delle associazioni a tutela della famiglia. Ora a confermare le intenzioni del governo è stata la viceministra del Lavoro Maria Teresa Bellucci: in attesa di soluzioni strutturali l'Istituto per la previdenza "sottrarrà dal valore Isee quanto ricevuto per lo stesso Assegno nel corso dell'anno 2022"