Bonus asilo nido 2024, al via domande sul sito dell’Inps: a chi spetta

Con l’inizio di marzo è possibile presentare la richiesta per l’agevolazione destinata a sostenere le rette di strutture pubbliche o private o il supporto domiciliare per i nuovi nati fino al compimento dei 3 anni. L’ultima Manovra ha aumentato da 3mila a 3.600 euro la somma per i nati dal 1° gennaio 2024 all'interno di famiglie che hanno almeno un altro figlio sotto i 10 anni