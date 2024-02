San Valentino: 6 su 10 festeggeranno, spesa media da 85 euro a persona

Gli italiani non rinunciano a celebrare la festa degli innamorati con una cena romantica, preferibilmente a casa per contenere i costi, ma senza rinunciare alla festa ascolta articolo

Domani 6 italiani su 10 festeggeranno San Valentino a tavola. Una cena romantica su cinque quest’anno sarà preparata a casa per contenere i costi, con un budget medio di 85 euro a persona. 14 euro in più rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da un sondaggio su oltre mille consumatori condotto da Ipsos per Confesercenti.

Festeggiano sopratutto i ragazzi Il 66% delle persone che celebrano la festa degli innamorati ha meno di 34 anni. Ma a spendere di più sono i grandi, con un budget medio a persona di 100 euro sopra i 35 anni, il 40% in più di quello dei più giovani. Una cena romantica è il modo preferito di festeggiare per il 73% degli italiani contro il 61% degli intervistati che vuole fare un regalo. Solo il 5% festeggerà con un viaggio in coppia.

Una cena romantica Il 69% degli intervistati sceglierà un ristorante. Il 22% si metterà ai fornelli per preparare una cenetta romantica. Un modo per risparmiare senza rinunciare alla festa. Il 10% andrà in pizzeria o in una trattoria low-cost. A questi si aggiunge un 6% di chi si affiderà a un servizio di delivery ed un 3% che chiamerà invece uno chef a domicilio.