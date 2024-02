Unicredit, utile netto record da 8,6 miliardi nel 2023

Unicredit ha chiuso il 2023 con un utile netto contabile di 9,5 miliardi di euro e un utile netto di 8,6 miliardi, in rialzo di oltre il 50% rispetto al 2022. Risultati "record nel 2023 a coronamento di tre anni di successo e di superamento delle aspettative", si legge in una nota dell'istituto, superiore alle stime degli analisti (7,9 miliardi). Per Unicredit i 2023 "è il miglior anno di sempre". Lo dice aprendo la call con gli analisti il ceo, Andrea Orcel. L’ad ribadisce poi che "il quarto trimestre è stato il dodicesimo consecutivo di una crescita di qualità e redditizia". "È la prova incontestabile della nostra strategia unica e vincente", sottolinea Orcel. Per quanto riguarda l'anno i ricavi totali sono pari a 23,8 miliardi, sostenuti da un solido NII (margine di interesse) pari a 14, miliardi e da commissioni resilienti pari a 7,5 miliardi nonostante l'avverso scenario macroeconomico”.

I risultati

Unicredit ha realizzato nel 2023 ricavi netti 10,5 miliardi in Italia con una crescita del 19%, Nel dettaglio, secondo quanto emerge dalle slide predisposte per la call con gli analisti, gli Nii (margine di interesse) segnano un +50%. Per le commissioni -6,% (-0,9% escluse le spese di variazione delle commissioni di conto corrente e costi di cartolarizzazione In Germania i ricavi ammontano a 5,3 miliardi (+13%), in Centro Europa a 4,2 miliardi (+27%), in Europa orientale 2,7 miliardi (+48%).