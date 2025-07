Eataly Verona chiude, 33 lavoratori a rischio licenziamento

Inutili le trattative, sia con i proprietari dello stabile per abbassare il canone d’affitto, sia con una grossa azienda che si era detta interessata a entrare nel progetto. il Gruppo Eataly fa sapere di aver “avviato gli incontri con le rappresentanze sindacali per valutare ogni possibile misura dedicata a tutelare il personale coinvolto"

Eataly Verona chiude. Il prossimo 3 agosto verranno abbassate definitivamente le serrande del punto vendita all’ex ghiacciaia dei Magazzini Generali, in zona industriale. Inutili le trattative, sia con i proprietari dello stabile per abbassare il canone d’affitto, sia con una grossa azienda che si era detta interessata a entrare nel progetto. il Gruppo Eataly fa sapere di aver “avviato gli incontri con le rappresentanze sindacali per valutare ogni possibile misura dedicata a tutelare il personale coinvolto che, ad oggi, conta 33 dipendenti assunti a tempo indeterminato. Eataly - specifica una nota - ha espresso la disponibilità ad esplorare ogni opzione per supportare i dipendenti impiegati nello store, mediante ricollocazione in altri punti vendita o diverse soluzioni che potranno essere individuate con le organizzazioni sindacali”.