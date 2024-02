Taglio delle tasse, governo a caccia di fondi: incognita evasione

Servono oltre 14 miliardi per prorogare nel 2025 la riduzione dell'Irpef e dei contributi per i lavoratori dipendenti. A questi soldi si aggiungono quelli per alleggerire, come ha promesso il governo, le imposte sul ceto medio. Ma questa misura dipende anche dal successo della lotta all'evasione ascolta articolo

Ottantatrè miliardi e seicentoquarantanove milioni. Tanto vale l’evasione di tasse e contributi in Italia. Ce lo dice l’ultima relazione del Tesoro relativa al 2021. E molto più alta è la montagna di crediti arretrati che vanta il Fisco, cioè quello che finora si è accertato che non è stato versato: 1.206 miliardi, una cifra da capogiro che però è quasi tutta persa perché in capo a defunti, nullatenenti, imprese chiuse o fallite.

Un montagna di crediti fiscali, ma pochissimi si possono riscuotere Di questi soldi dovuti all’Erario se ne potrebbero recuperare solo 100 miliardi. E anche così parliamo solo di teoria, perché su questi tributi (e molte multe di piccola entità) ci sono una serie di limiti di legge che rendono l’operazione titanica. In questo quadro, che ci colloca tra le pecore nere d’Europa per onestà fiscale, il governo è mosso dalla volontà di incassare di più ma anche di non scatenare – per dirla con le parole del viceministro all’Economia Maurizio Leo - una “caccia alle streghe”.

Patto sulle tasse con le Partite Iva Esemplare, in questo senso, il concordato preventivo per le Partite Iva, che evadono – sempre secondo dati del governo - 30 miliardi l’anno. Si tratta di un accordo col quale si stabilirà in anticipo quante imposte lavoratori autonomi e piccole imprese pagheranno per un biennio, a prescindere dal reddito effettivo, da un cattivo voto nella pagella fiscale e con l’assicurazione di non subire controlli. Per chi non aderirà ci saranno le consuete verifiche e nessun accanimento.