Ok a ddl beneficenza, Ferragni: “Lieta”. Codacons: “Multe irrisorie”

L'ok del consiglio dei ministri arriva dopo il “caso pandoro” che ha coinvolto l'influencer, già multata e ora sotto la lente della magistratura che indaga per truffa aggravata. Il disegno di legge "assicura una informazione chiara e non ingannevole", ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso. “Dovremo chiedere misure cautelari come l'inibizione di qualsiasi attività commerciale e il sequestro dei social", ha commentato l'Antitrust