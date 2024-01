Superbonus 110%, partiti propongono una riapertura dei termini

Nonostante il ministero dell’Economia abbia più volte espresso il proprio no a eventuali riaperture, i deputati hanno presentato diversi emendamenti al decreto Salva-spese di fine 2023, ora in commissione Finanze alla Camera, per permettere ai cittadini di usufruire del contributo edilizio al 110%. Uno di questi, presentato da Pd, FdI e Misto, prevede una proroga di due mesi per beneficiare della detrazione al 110% sulle spese per i condomini che al 31 dicembre hanno effettuato lavori per almeno il 70%