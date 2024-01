Webuild, contratto da 4.7 miliardi per opere in Arabia Saudita

Un intervento infrastrutturale unico nel suo genere tra le montagne dell'Arabia Saudita, per creare in un'area desertica una località del futuro con dighe, un lago e opere architettoniche iconiche. È quanto commissionato a Webuild da Neom per la meta sciistica di Trojena, con un contratto da 4,7 miliardi di dollari (4,3 miliardi di euro). Webuild realizzerà un sistema di tre dighe che alimenteranno il lago d'acqua dolce del complesso sciistico e innovative opere connesse, per un contratto che fa del gruppo una delle aziende protagoniste dello sviluppo della futuristica regione di Neom.

Il progetto

Per la realizzazione delle opere, si stima saranno impiegate oltre 10.000 persone, tra personale diretto e di terzi. Webuild costruirà inoltre l'avveniristico The Bow, una struttura architettonica che estenderà la superficie del lago oltre il fronte della diga principale, avrà la forma di prua di una nave sospesa sulla valle, e ospiterà hotel di lusso, oltre a un'area residenziale e un grande atrio centrale, con strutture ricettive. La diga principale sarà in calcestruzzo rullato e compattato, sarà alta 145 metri, lunga 475 metri, con un volume di circa 2,7 milioni di metri cubi. Anche la seconda diga sarà in calcestruzzo rullato e compattato, mentre la terza sarà in roccia, con un volume di 4,3 milioni di metri cubi. Il lago artificiale coprirà una superficie di 1,5 chilometri quadrati, con un'isola riservata a immersioni botaniche e passeggiate. Il Lago, che sarà il più grande specchio d'acqua realizzato in termini architettonici in Arabia Saudita, è un elemento centrale del piano di sviluppo di Trojena progettato da Lava. Situato nel cuore dell'area, avrà un ruolo chiave in un'ottica di sviluppo e rigenerazione di Trojena, in quanto permetterà di vivere la montagna, diventando al contempo un hub di riferimento per gli sport acquatici e l'intrattenimento.