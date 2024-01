La classifica delle città più care d'Italia nel 2023 secondo l'Istat

Al netto degli ultimi mesi del 2023 che hanno registrato una fase di flessione nell’inflazione, l’anno appena trascorso è comunque stato condizionato da un generale aumento dei prezzi. Per qualcuno questi rincari sono pesati maggiormente, come evidenziano i dati raccolti da alcune associazioni, tra cui Codacons e Unione Nazionale Consumatori, che andiamo a scoprire in una classifica delle città più care d’Italia