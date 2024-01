In arrivo un altro bonus in busta paga, ecco chi lo riceverà

Dopo la conferma, è prevista anche per gennaio l’aggiunta in busta paga dell’ex bonus Renzi, dal valore di 100 euro: a beneficiarne saranno tutti i lavoratori dipendenti con un reddito da 15mila a 28mila euro, mentre sono esclusi i contribuenti incapienti, i pensionati e le partite Iva. Previsto anche il rimborso per coloro che non l’hanno percepito nei mesi passati