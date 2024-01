Lavoro, cosa fare se si cambia azienda dopo i 55 anni? I consigli

Secondo l’Istat tra 30 anni ci saranno sempre meno lavoratori nella fascia tra i 15 e i 64 anni: a essere avvantaggiati dalla minor concorrenza potrebbero perciò essere gli over 55, che dovranno però - consiglia Intoo, società di Gi Group Holding - mantenere sempre un atteggiamento proattivo alle novità. Dal far emergere le competenze, più che il titolo professionale, al mettere in mostra il rapporto con i più giovani e la tecnologia, ecco alcuni suggerimenti da seguire sia prima che dopo il colloquio di lavoro