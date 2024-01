Eurostat, aumenta l'inflazione nell'Eurozona a dicembre: +2,9%

Economia

Tra pedaggi dell’autostrada, telefoni, bollette, affitti e altri rincari scattati a partire dalla mezzanotte del primo gennaio, il nuovo anno sembra essere partito all'insegna degli aumenti. Secondo il Codacons i consumatori potrebbero spendere 974 euro in più a famiglia. L’unica notizia positiva sembra essere l’inflazione, non più galoppante come un tempo, come certifica l’Istat