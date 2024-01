Bollette, arrivano le penali per recesso anticipato: cosa sapere

Dal 1° gennaio 2024 i fornitori hanno la facoltà di applicare, in alcuni casi, un onere a carico del cliente se questo esercita il recesso prima dello scadere del contratto. A delineare il nuovo quadro è una delibera dell'Arera dello scorso 6 giugno. Una insidia per i consumatori che si inserisce in un periodo delicato di passaggio dal mercato tutelato a quello libero, con la fine delle tutele fissata al 10 gennaio per il gas e al primo luglio per l'elettricità