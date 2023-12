Superbonus, oggi in Cdm possibile decreto: ipotesi e novità

Il ministro dell’Economia Giorgetti ha detto che "il Parlamento è sovrano ma dobbiamo uscire da questa allucinazione". Forza Italia però insiste: "Lavoriamo a una norma, soprattutto per chi ha i lavori oltre il 70%”. La proposta dovrebbe contenere un Sal (stato di avanzamento dei lavori) straordinario per chi ha completato almeno il 70% dei lavori entro il 2023 e che può così usufruire, per la parte ultimata, dell'agevolazione del 110%