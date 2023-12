Pensioni, dal Tfr al riscatto della laurea: cosa cambia per i giovani

Nella Legge di Bilancio in questo momento al vaglio del Parlamento sono diverse le “misure-ponte” che guardano a una riforma complessiva del sistema previdenziale, soprattutto per i più giovani, come il silenzio-assenso sul Trattamento di fine rapporto e il rilancio della previdenza complementare. L’obiettivo dell’esecutivo resta quello di limitare l’esplosione della spesa pensionistica, destinata ad crescere fino al 17,2% del Pil nel 2035