Pensioni, Ocse: in Italia i giovani ci andranno a 71 anni

I giovani italiani che si affacciano ora nel mondo del lavoro, andranno in pensione a 71 anni. La previsione è dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che nel Rapporto “Pensions at a glance” (Le pensioni in breve) cita anche gli altri paesi Ocse: l’età pensionabile normale raggiungerebbe i 70 anni nel Paesi Bassi e Svezia, 71 anni in Estonia e Italia e 74 anni in Danimarca. Nel 2023 l'età pensionabile legale in Italia è di 67 anni, in aumento dopo le riforme attuate durante la crisi finanziaria globale. "Ma l'Italia garantisce un ampio accesso al pensionamento anticipato, spesso senza una penalità" si legge nel documento.