Smart working, verso proroga dipendenti pubblici “super fragili”

Il governo studia uno slittamento dalla scadenza di fine mese per i lavoratori che soffrono di determinate patologie. Nella Pa restano esclusi i genitori con figli piccoli, che possono richiedere l'attività da remoto tramite i piani di organizzazione previsti dalle singole amministrazioni (Piao). Il nodo si concentra ora sulle risorse, in particolare nella scuola dove sarà necessario sostituire i docenti in cattedra