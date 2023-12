Covid: casi ancora in crescita (+14%), aumentano ricoveri e decessi

Per la quarta settimana consecutiva è in crescita la curva epidemica del Covid in Italia. Aumentano i casi con un tasso di positività al 20,9%

Nella settimana 30 novembre - 6 dicembre, secondo il bollettino settimanale del ministero della Salute, si registrano 59.498 nuovi casi positivi, con una variazione di +14,0% rispetto alla settimana precedente (quando erano stati 52.177). Una crescita percentualmente inferiore a quella delle scorse settimane, possibile indice che anche questa ondata si avvicina al plateau.

Ricoveri e decessi

In una settimana, i decessi sono stati 307, in aumento del 5,5% rispetto ai sette giorni precedenti. E crescono anche i ricoveri: il tasso occupazione in area medica è pari al 10,7% (6.668 ricoverati), rispetto al 9,2% (5.741 ricoverati) del 29 novembre. Mentre il tasso di occupazione in terapia intensiva relativo è pari al 2,5% (219 ricoverati), rispetto al 1,9% (170 ricoverati).

Lo screening

Nella settimana 30 novembre - 6 dicembre sono stati effettuati 284.806 tamponi, +2,5% rispetto alla settimana precedente (277.938). Infine, il tasso di positività sale al 20,9% (+2,1%).