Prorogato al 31/3 smart working nel privato per genitori di under 14

E' prorogato di tre mesi, fino al 31 marzo 2024, lo smart working per i genitori lavoratori con figli under14 nel settore del privato. Lo prevedono due emendamenti al decreto Anticipi, presentati dal Pd e dal Movimento 5 Stelle, approvati dalla commissione Bilancio del Senato. In attesa dell'approvazione, il lavoro agile nel privato per i genitori con figli minori di 14 anni, ad oggi, resta in vigore fino al 31 dicembre.

Pd: "Niente proroga dello smart working per i fragili"

"Come Pd abbiamo proposto nel dl anticipi un pacchetto di emendamenti per prorogare lo smart working tanto nel pubblico che nel privato sia per i lavoratori fragili che per i genitori di figli under 14. Governo e maggioranza hanno approvato uno degli emendamenti in quanto non onerosi (genitori under 14) ma non per i fragili. Insisteremo in aula e in Legge di bilancio affinché si trovino le risorse necessarie". Questa la specifica nel commento del senatore Antonio Nicita, vicepresidente dei senatori dem.