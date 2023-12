Pirelli prima a livello globale nei settori components e automotive

Spettacolo

Gli scatti di Timeless, il Calendario Pirelli 2024 con Naomi e Bassett

Gli scatti del visual art ghanese Prince Gyasi, caratterizzati da un'estetica vivida, ritraggono personaggi che hanno avuto un ruolo importante nella formazione e nella vita dell'artista ventottenne. La cinquantesima edizione di “The Cal”, un'opera arte ricca di messaggi inclusivi, vede il coinvolgimento di figure molto varie, dalle dive di Hollywood alle teste coronate. Ecco una selezione delle pose scelte per la versione finale presentata a Londra

Dopo le anteprime mostrate a inizio settembre, Timeless, il Calendario Pirelli 2024, è stato presentato al pubblico a Londra, pronto per riempire di colore e di una nuova energia l'anno che sta per iniziare. Il calendario d'autore, considerato una delle più prestigiose espressioni dell'arte fotografica contemporanea, quest'anno porta la firma del ghanese Prince Gyasi che, coi suoi ventotto anni, è tra i più giovani realizzatori di “The Cal” nonché il primo afroamericano ad essere coinvolto come responsabile del progetto. L'estetica è accattivante e vivida



Angela Bassett, pluripremiata nella stagione 2023, stringe in mano una chiave, elemento simbolico del discorso sul tempo affrontato da Timeless. Numerose le considerazioni sul tempo in un'opera come un calendario. Gyasi ha spiegato di aver scelto come soggetti delle figure capaci di riscrivere le idee che ha il mondo sull'Africa. Bassett, considerata una leggenda vivente del cinema, in questo scatto è ritratta in tutta la sua forza, una posa nella quale riecheggia lo spirito del suo personaggio in Black Panther: Wakanda Forever