Natale, consumi in ripresa per i regali. Vestiti e libri al top

Secondo la ricerca di Confesercenti e Ipsos, gli italiani progettano di spendere 223 euro per i regali di Natale, il 13% in più dello scorso anno (al netto dell'inflazione, l'incremento di spesa si riduce al +6%). Abbigliamento, profumi e libri spiccano nella top ten delle intenzioni di acquisto per i doni natalizi. L’e-commerce è il canale d'acquisto che più persone intendono utilizzare